Беринчик - Аракава: промо боя (Видео)

В субботу, 20 апреля, в киевском Дворце спорта состоится боксерское шоу компании братьев Кличко K2 Promotions Ukraine. Главным событием вечера станет бой Денис Беринчик с японцем Нихито Аракавой за титул Интернационального чемпиона WBO в легком весе, принадлежащий Денису.