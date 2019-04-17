Российский промоутер потребовал от Ломаченко отказаться от титула WBO

Новости спорта: Владимир Хрюнов сделал резкое заявление касательно чемпиона WBO в легком весе Василия Ломаченко (13-1, 10 КО).

Хрюнов представляет небитого российского легковеса Романа Андреева (22-0, 16 КО), который в июле 2018 года стал обязательным претендентом на титул WBO в легком весе, но из-за операции по удалению аппендицита не смог выйти на бой с Раймундо Бельтраном. В итоге Бельтран в бою с Хосе Педрасой лишился титула, а Педраса в свою очередь в декабре прошлого года проиграл пояс в объединительном поединке с Ломаченко.

"Сейчас занимаюсь тем, что настаиваю на праве Романа Андреева встретиться с Василием Ломаченко. Довольно Василию заниматься фантазией – Майки Гарсия... Роман Андреев с прошлого лета – обязательный претендент по версии WBO.

Василий, вот ты или оставь этот пояс, чтобы мы его с кем-то другим разыграли, или немедленно встреться с Романом. Сейчас идет напряженная полемика с WBO и командой Василия Ломаченко", - приводит слова Хрюнова Р-Спорт.

Василий Ломаченко на прошлой неделе провел обязательную защиту титула WBA – в Лос-Анджелесе украинец в четвертом раунде эффектно нокаутировал Энтони Кролла.