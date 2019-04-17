Усик зажег на тренировке (Видео)

Новости спорта: Украинский боксер Александр Усик станцевал под известный трек Madcon - Beggin.

Чемпион мира WBC, WBO, IBF в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) зажигает в своем тренировочном лагере. Украинец станцевал под песню Madcon – Beggin.

Напомним, Усик готовится к переходу в супертяжелый вес, где он 25 мая проведет дебютный бой против Карлоса Такама (36-5-1, 28 КО).

Ранее бывший главный тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский рассказал, что, несмотря на небольшие габариты и отсутствие нокаутирующего удара, у Александра Усика (16-0, 12 КО) есть хорошие шансы в супертяжелом дивизионе.