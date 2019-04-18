Миллер отрицает свою вину в срыве боя с Джошуа

Новости спорта: Команда американца планирует обжаловать решение NYSAC.

Американский супертяж Джаррелл Миллер (23-0-1, 20 КО) отреагировал на решение атлетичесой комиссии штата Нью-Йорк (NYSAC) о лишении лицензии после провального допинг-теста VADA.

«Благодарю всех за поддержку. Особенно тех, кто поддерживает меня с момента начала карьеры в профессиональном боксе и тех, кто остался со мной в это непростое для меня время. Я был абсолютно подавлен, когда услышал о положительном допинг-тесте и о том, что мне отказали в лицензии в моем родном штате. Вне сомнений, я обжалую это решение. Я никогда осознанно не принимал запрещенные препараты. Для меня все это стало шоком. Я и моя команда выступаем за честность, прозрачность и соблюдение правил. Будем сражаться до конца.

Хочу напомнить, что это бы добровольный тест. Я с удовольствием на него согласился. И тестировали меня всего лишь неделей позже предыдущего теста, который был чистым. Я отказываюсь сдаваться, сидеть без дела и смотреть, как у меня отбирают мечту. Я же знаю, что не сделал ничего плохого. 15 лет тяжелой работы... Я — воин. Мне не нужен допинг. Не верьте всему, что видите и слышите. Знаю, факты восторжествуют, и я буду оправдан. Мне нечего скрывать. Правда в любом случае вылезет наружу»

Отметим, что допинг-скандал с участием Миллера сорвал его бой за титулы WBA, WBO, IBF, IBO против британца Энтони Джошуа (22-0, 21 КО), который должен был состоятся 1 июня в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.