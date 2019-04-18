Официально. Бой Миллер - Джошуа сорван

Новости спорта: Эдди Хирн также заявил, что об отмене запланированного поединка и речи быть не может.

Запланированный поединок на 1 июня в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden между Джарреллом Миллером и чемпионом мира в хевивейте по версиям WBA Super, IBF, WBO Энтони Джошуа не состоится.

Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк (NYSAC) отказала в лицензии американцу после проваленного допинг-теста.

"NYSAC не приняла запрос Джарелла о выдаче ему боксерской лицензии. Причина - использование запрещенных препаратов, он нарушил антидопинговые правила. На данный момент мы все сказали", - написано в сообщении организации.

Промоутер британца Эдди Хирн тем временем заявил, что он даже не думал о переносе или отмене, ведь уже продано приличное количество билетов.

"Шоу продолжается. У нас в голове не было и мысли, чтобы переносить или отменить поединок. Уже ведь продано более 17000 билетов. Из Британии прилетит не менее 10000 фанатов, о какой отмене может идти речь? Это даже не обсуждается. Нам просто необходимо найти качественного соперника. Да и люди приобретали билеты не из-за Миллера, а из-за Джошуа. Это шоу Энтони, а не Джаррелла", - рассказал британец.

Хирн также подметил, что он уже за последние сутки связывался с 16 супертяжеловесами, однако 10 из них недоступны.

"Мы продолжаем поиск. Естественно есть список имен, которые интересуют меня и моих бизнес партнеров, а именно DAZN, Madison Square Garden и телеканал Sky Sport, более других. Наша цель - сделать все, чтобы кого-то из бойцов привлечь к бою 1 июня с Джошуа. За минувшие сутки я переговорил с 16 бойцами, однако 10 из них не могут принять участие", - признался Хирн.