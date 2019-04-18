Беринчик - Аракава: боксеры встретились в Киеве

Новости спорта: Украинский боксер Денис Беринчик и его соперник японец Нихито Аракава продемонстрировали физическую форму перед титульным боем.

17 апреля интернациональный чемпион WBO Денис Беринчик и его соперник Нихито Аракава впервые встретились на открытой тренировке, которая состоялась в ТРЦ "Gulliver". Об этом сообщает Klitschko-brothers.com.

Денис Беринчик провел разминку, бой с тенью, поработал с тренером Стасом Григоруком на лапах, выполнил упражнения на скакалке и с мячами. Нихито Аракава ограничился разминкой, боем с тенью и работою на лапах с тренером Томоаки Такахаши. Во время мероприятия соперники пожали друг другу руки.

Также свою физическую форму продемонстрировал Дмитрий Митрофанов. Его восьмираундовый бой с Хорхе Вальехо станет главным событием андеркарда.

"Соперник непростой, поэтому в течение трех месяцев я готовил себя к настоящей войне в ринге, к двенадцятираундовому поединку. Буду отстаивать свой титул впервые. Завоевать пояс - одно дело, но еще сложнее его удержать. С Аракавой будет нелегко. Он боксирует в стойке левши. Будет постоянно идти вперед, давить на меня. Он приехал воевать", - поделился ожиданиями от поединка Денис Беринчик.

Официальная процедура взвешивания участников боксерского вечера в Киеве состоится 19 апреля в РК "Авалон" и начнется в 12.00.

20 апреля в столичном Дворце спорта в рамках боксерского шоу компании братьев Кличко “K2 Promotions Ukraine” Денис Беринчик проведет защиту титула в поединке с японцем Нихито Аракавой. В андеркарде Дмитрий Митрофанов встретится с Хорхе Вальехо. Начало вечера бокса - в 19.00.