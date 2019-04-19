WBO отреагировала на попытки отобрать пояс у Ломаченко

Президент Всемирной боксерской организации Франциско Валькарсель заявил, что Василию Ломаченко не обязательно защищать чемпионский пояс, так как на него попросту нет претендентов.
"У Ломаченко сейчас нет обязательного претендента. Однако, у него есть 18 месяцев с момента боя с Педрасой для того, чтобы провести обязательную защиту титула", – сказал Валькарсель.
Ломаченко будет обязан провести в течение полутора года с момента победы над Педрасой 10 декабря прошлого года.
Напомним, ранее сообщалось, что на бой с Ломаченко претендуют три спортсмена.