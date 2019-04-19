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WBO отреагировала на попытки отобрать пояс у Ломаченко

WBO отреагировала на попытки отобрать пояс у Ломаченко
07:23 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Россияне хотят отобрать у Василия Ломаченко чемпионский пояс.

Президент Всемирной боксерской организации Франциско Валькарсель заявил, что Василию Ломаченко не обязательно защищать чемпионский пояс, так как на него попросту нет претендентов.

"У Ломаченко сейчас нет обязательного претендента. Однако, у него есть 18 месяцев с момента боя с Педрасой для того, чтобы провести обязательную защиту титула", – сказал Валькарсель.

Ломаченко будет обязан провести в течение полутора года с момента победы над Педрасой 10 декабря прошлого года.

Напомним, ранее сообщалось, что на бой с Ломаченко претендуют три спортсмена.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Франциско Валькарсель.
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