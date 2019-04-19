Хирн назвал о возможных соперников для Джошуа

Новости спорта: Промоутер огласил список из нескольких боксеров, с которыми готов встретиться Энтони.

Британский промоутер обладателя поясов чемпиона мира в хевивейте WBA Super, IBF и WBO Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал, кого они рассматривают в соперники его подопечному на замену лишившегося лицензии Джаррелла Миллера.

"Уже все поняли, что это матч в США, и мы очень хотим, чтобы против был американец. Вряд ли это будет Диллиан Уайт. Также не уверен в Луисе Ортисе.

Сейчас наш шорт-лист составлен таким образом: Луис Ортис, Адам Ковнацки, Майкл Хантер, Мануэль Чарр и Агит Кабаел", - цитирует слова Хирна boxingnews24.com

Отметим, что Адам Ковнацки уже успел отказаться от боя с именитым британцем.