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Гассиев вслед за Усиком перешел в хэвивейт

Гассиев вслед за Усиком перешел в хэвивейт
11:39 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Российский боксер подписал контракт с британской компанией, сотрудничающей с Усиком и Джошуа.

Российский боксер, экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев решил продолжить карьеру в супертяжелом весе. Россиянин проведет свой первый бой в хэвивейте в июне текущего года. Об этом глава промоутерской компании Matchroom Boxing USA Эдди Хирн написал в Twitter в четверг, 18 апреля.

Ранее в тот же день стало известно, что фирма сообщила о подписании контракта с 25-летним спортсменом. Кто станет соперником россиянина, пока не известно.

В июле прошлого года Мурат Гассиев проиграл Александру Усику финал Всемирной боксерской Супересерии единогласным решением судей. После того боя россиянин перенес операцию и прошел длительный период реабилитации.

Гассиев не оставлял надежд провести реванш с Усиком, но с оговорками. "Без титулов Усик мне не интересен": Гассиев назвал условие для реванша. Российский боксер также рассказал, как его откинуло назад поражение от украинца.

Добавим, что Усик также переходит в супертяжелый вес. Как сообщалось ранее, названа официальная дата первого боя Усика в новом весе. Свой путь в хэвивейте Александр начнет 25 мая в поединке против африканца Карлоса Такама. Он состоится в Оксон-Хилле (штат Мэриленд).

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Мурат Гассиев.
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