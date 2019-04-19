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Слова Кроуфорда перед боем против Хана

Слова Кроуфорда перед боем против Хана
13:01 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Теренс похвалил британца накануне поединка.

Обладатель пояса чемпиона мира по версии WBO в полусреднем дивизионе Теренс Крофуорд поделился ожиданиями от престоящего поединка с Амиром Ханом.

"Я уже являюсь номером один и эта победа только укрепит мои позиции. Хан - очень сильный боксер, он никогда не проигрывал в полусреднем весе.

Он очень быстр, у него молниеносные удары, присутствует боксерский IQ, а также сила. Я считаю, что это отличный бой против непростого соперника. Хочу показать весь свой талант в этом поединке. То, как я закончу этот бой, в каком стиле это будет, должно сказать вам обо всем", - приводит слова Кроуфорда Seconds Out.

Напомним, бой между Ханом и Кроуфордом состоится 20-го апреля. Наш сайт проведет текстовую трансляцию боя Кроуфорд – Хан, которая начнется 20 апреля примерно в 6:30 утра.

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Амир Хан, Бокс, Новости бокса, Теренс Крофуорд.
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