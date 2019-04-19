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Красюк рассказал, как Беринчик может получить бой с Ломаченко

Красюк рассказал, как Беринчик может получить бой с Ломаченко
14:04 Сегодня Телеграф

Новости спорта: До поединка за звание чемпиона мира нужно еще две победы.

Промоутер компании К2 Александр Красюк рассказал, как Денис Беринчик (10-0, 7 КО) будет выводиться на бой за звание чемпиона мира в легком весе:

«Что ожидает Беринчика дальше? Если он выступит успешно, пройдет соперника, то переместится ближе к вершине рейтинга. Если еще одну защиту проведет против рейтингового боксера из топ-15, то мы будем выходить на позицию обязательного претендента. Также будем завоевывать право драться с чемпионом.

Каждый боксер, который работает с нами получит свой шанс стать чемпионом мира. Воспользуется ли он им – зависит от него. Но этот шанс мы обязательно предоставим. Если Беринчик станет претендентом на пояс Василия Ломаченко, то это его также будет мотивировать. Конечная цель любого спортсмена – стать чемпионом мира. Ради этой цели боксер проводит большую часть своей жизни в тренировочном зале».

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Бокс, Денис Беринчик, Новости бокса, Александр Красюк.
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