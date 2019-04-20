Чарр: В Москве Поветкин победил бы Джошуа

Новости спорта: Мануэль Чарр также заявил, что ему нужен реваншный поединок с Александром Поветкиным.

Регулярный обладатель пояса чемпиона мира по версии WВА Мануэль Чарр рассказал, что думает о российском боксере Александре Поветкине, а также поведал, кто для него лучший боец в истории.

"Я хочу реванш с Поветкиным, я готов на это. Для меня Поветкин – это лучший боксер последних лет. Да, он проиграл Джошуа. Но поверьте, состоялся бы этот бой в Москве в то время, когда я дрался с Поветкиным, Александр победил бы Джошуа. Я уверен в этом.

Рябинский для меня — лучший человек в боксе. Я очень уважаю этого человека. Я хочу попросить у него прощения за мои действия, когда я дрался в Грозном против Майриса Бриедиса. Я надеюсь на второй шанс нашей дружбы", - цитирует ливанца Р-Спорт.

Первый поединок Мануэля и Александра прошел в 2014 году и закончился победой последнего нокаутом.