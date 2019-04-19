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Беринчик и Аракава прошли церемонию взвешивания

Беринчик и Аракава прошли церемонию взвешивания
16:28 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: K2 Promotions

Новости спорта: Беринчик, Аракава и Митрофанов прошли взвешивание в Киеве.

Сегодня в РК "Avalon" прошла официальная процедура взвешивания участников боксерского турнира K2 Promotions Ukraine, который состоится завтра в киевском Дворце спорта.

Главным событием вечера станет бой за титул Интернационального чемпиона по версии WBO между его обладателем Денис Беринчик и японским боксером Нихито Аракава.

Боксёры показали следующий вес:

Денис Беринчик (10-0, 7 KO) — 60,8 кг

Нихито Аракава (32-6-2, 18 KO) — 61 кг

Бой за титул интернационального чемпиона по версии WBO в лёгком весе (до 61,2 кг)

В андеркарте Дмитрий Митрофанов проведет шестой бой на профессиональном ринге против представителя Испании Хорхе Вальехо по прозвищу «акула». Дмитрий Митрофанов - 72 кг, Вальехо - 73,1 кг.

Главные бои транслировать телеканал "Интер". Начало главного боя в 22:30.

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Бокс, Денис Беринчик, К2 Promotions, Новости бокса, Бокс новости.
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