Беринчик и Аракава прошли церемонию взвешивания

Новости спорта: Беринчик, Аракава и Митрофанов прошли взвешивание в Киеве.

Сегодня в РК "Avalon" прошла официальная процедура взвешивания участников боксерского турнира K2 Promotions Ukraine, который состоится завтра в киевском Дворце спорта.

Главным событием вечера станет бой за титул Интернационального чемпиона по версии WBO между его обладателем Денис Беринчик и японским боксером Нихито Аракава.

Боксёры показали следующий вес:

Денис Беринчик (10-0, 7 KO) — 60,8 кг

Нихито Аракава (32-6-2, 18 KO) — 61 кг

Бой за титул интернационального чемпиона по версии WBO в лёгком весе (до 61,2 кг)

В андеркарте Дмитрий Митрофанов проведет шестой бой на профессиональном ринге против представителя Испании Хорхе Вальехо по прозвищу «акула». Дмитрий Митрофанов - 72 кг, Вальехо - 73,1 кг.

Главные бои транслировать телеканал "Интер". Начало главного боя в 22:30.