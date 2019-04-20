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Гвоздик оставит отпечатки своих ладоней для проекта Klitschko Expo Стена чемпионов

Гвоздик оставит отпечатки своих ладоней для проекта Klitschko Expo Стена чемпионов
03:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Инстаграм

Новости спорта: Чемпион WBC в полутяжелом весе украинский боксер Александр Гвоздик оставит отпечатки своих ладоней для проекта Klitschko Expo Стена чемпионов.

Официальная церемония состоится 20 апреля в Klitscko Expo и начнется в 18.30. Об этом сообщает Klitschko-brothers.com.

Ранее отпечатки своих ладоней для проекта Klitschko Expo оставили легенды бокса Леннокс Льюис и Эвандер Холифилд. Это произошло во время проведения в Киеве 56-го Конгресса WBC. Позже к ним присоединился знаменитый Арнольд Шварценеггер, а также украинские экс-чемпионы по профессиональному боксу Сергей Дзинзирук, Виктор Постол, Андрей Котельник, Вячеслав Сенченко и Юрий Нужненко.

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Напомним, действующий чемпион мира WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик вместе с легендой мирового бокса, мэром Киева Виталием Кличко и абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком поддержит Дениса Беринчика в бою за звание чемпиона WBO International против неуступчивого японца Нихито Аракавы, который состоится 20 апреля в рамках боксерского шоу компании братьев Кличко “K2 Promotions Ukraine” в киевском Дворце спорта.

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Бокс, Александр Гвоздик, WBC, Новости бокса.
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