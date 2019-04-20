Скачать
Суббота, 20.04.2019
Месси забил самый красивый гол недели в Лиге чемпионов (Видео)
Месси забил самый красивый гол недели в Лиге чемпионов (Видео)
Де Пена забил роскошный гол в первом матче за Динамо (Видео)
Де Пена забил роскошный гол в первом матче за Динамо (Видео)
Стали известны полуфинальные пары Лиги Европы
Стали известны полуфинальные пары Лиги Европы
Беринчик - Аракава. Видео взвешивания
Беринчик - Аракава. Видео взвешивания

Тимоти Брэдли может вернуться на ринг

Тимоти Брэдли может вернуться на ринг
02:12 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли не исключает вариант с возобновлением карьеры.

Американец заинтересован в поединках с Амиром Ханом и чемпионом мира по версии IBF в полусреднем весе Эрролом Спенсом.

"Я бы вернулся ради поединков с Ханом и Спенсом. Мне бы хотелось провести бой с Амиром, потому что во время процедуры взвешивания перед моим боем с Пакьяо, он сказал мне, чтобы я набрался смелости притащить свои яйца в один ринг с ним. Ему повезло, что тогда я его не ударил. Хочу надрать ему задницу. Он сказал, что я убегаю от него, хотя знал, что меня ждёт бой с Пакьяо", — приводит слова Брэдли ESPN.

Беринчик - Аракава. Видео взвешивания

35-летний боксёр завершил карьеру в 2016 году, когда уступил Мэнни Пакьяо в их третьем поединке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Тимоти Брэдли.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Красивый гол Цитаишвили в матче Динамо - Ворскла (Видео)
02 Зинченко - в десятке самых дорогих левых защитников мира до 23 лет
03 Теофимо Лопес покинет вес Ломаченко
04 Наставник Барселоны назвал лучшего тренера в мире
05 Украинский вратарь Коваль пропустил 5 мячей в поединке против Аль-Наср Эр-Рияда
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь