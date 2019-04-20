Украинец Митрофанов нокаутировал Вальехо

Новости спорта: Украинец легко разобрался с соперником.

В рамках вечера бокса в киевском Дворце спорта, главным событием которого станет бой Денис Беринчик – Нихито Аракава, украинец Дмитрий Митрофанов провел шестой бой на профессиональном ринге.

Соперником 29-летнего украинца стал испанец Хохе Вальехо оп прозвищу Акула.

Бой не вышел конкурентным. Митрофанов в первом же раунде показал, что намерен завершить бой досрочно, а испанец, пропуская удар за ударом, дал понять, что долго не продержится. Во втором раунде Митрофанов отправил соперника в нокдаун, а затем и нокаутировал.