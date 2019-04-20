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Украинец Митрофанов нокаутировал Вальехо

Украинец Митрофанов нокаутировал Вальехо
22:31 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Украинец легко разобрался с соперником.

В рамках вечера бокса в киевском Дворце спорта, главным событием которого станет бой Денис Беринчик – Нихито Аракава, украинец Дмитрий Митрофанов провел шестой бой на профессиональном ринге.

Соперником 29-летнего украинца стал испанец Хохе Вальехо оп прозвищу Акула.

Беринчик - Аракава: онлайн-трансляция боя

Бой не вышел конкурентным. Митрофанов в первом же раунде показал, что намерен завершить бой досрочно, а испанец, пропуская удар за ударом, дал понять, что долго не продержится. Во втором раунде Митрофанов отправил соперника в нокдаун, а затем и нокаутировал.

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