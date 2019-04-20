Денис Беринчик - Нихито Аракава: полный бой (Видео)

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В Киеве во Дворце Спорта завершился большой вечер профессионального бокса K2 Promotions, главным событием которого стал поединок Денис Беринчик - Нихито Аракава. На кону боя стоял пояс украинца по версии WBO International в легком весе. В итоге боксеры прошли всю 12-ти раундовую дистанцию. По мнению всех судей победил украинец. Судейский счет - 120-107, 118-109, 120-107.

Опытный японский боксер оказал достойное сопротивление украинцу. В дебюте поединка он осыпал Беринчика градом ударов. Однако, Денис в целом владел преимуществом: больше двигался, крутил оппонента, чаще попадал. В середине поединка японец устал и у украинца стало получатся в ринге гораздо больше. После 9-го раунда Денис значительно ускорился на ринге, что сразу же дало результат: Арукава получил рассечение и пропустил несколько мощных ударов. В 11-м раунде Нихито упал на настил ринга после толчка Беринчика: рефери справедливо на стал фиксировать нокдаун. В 12-м раунде боксеры устроили настоящую "рубку", которая завершилась финальным гонгом. Победа украинца решением судей!

ВИДЕО БОЯ

Отметим, сегодня также на ринг выходил украинец Дмитрий Митрофанов, который во втором раунде отправил в нокаут испанца Хорхе Вальехо.