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Джаррелл Миллер признался в употреблении допинга

Джаррелл Миллер признался в употреблении допинга
09:32 Сегодня Телеграф Сегодня

Новости спорта: Американский боксер должен был драться за три чемпионских пояса, но теперь его ждет длительная дисквалификация.

Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер признался в употреблении запрещенного вещества. Он должен был боксировать 1 июня с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF британцем Энтони Джошуа, но Атлетическая комиссия Нью-Йорка (NYSAC) отказала ему в выдаче боксерской лицензии.

"Я все испортил. Было много вариантов справиться с ситуацией, но я выбрал неправильный, и поплатился за это. Я упустил огромную возможность и мне больно от этого. Я навредил своей семье, друзьям, команде и болельщикам. Я справлюсь с этим правильно и вернусь, став лучше", – сообщил Миллер в своем Instagram.

 
 
 
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Публикация от JARRELL BIGBABY MILLER (@bigbabymiller)

Напомним, что в его допинг-пробах были обнаружены следы запрещенных препаратов эндуробол и гормон роста, в еще одной его допинг-пробе был найден еще один запрещенный препарат - эритропоэтин.

Команда Джошуа начала поиск соперника для боя в Нью-Йорке. Промоутер британца Эдди Хирн заявил, что не собирается отменять бой, поскольку на турнир продано уже 17 тысяч билетов, а из Великобритании в США прилетит около 10 тысяч английских болельщиков. 

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Джаррелл Миллер.
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