"Я не мог продолжать": Хан - о поражении в бою с Кроуфордом

Новости спорта: Британец заявил, что не сдавался в бою с Теренском Кроуфордом.

Бывший чемпион мира Амир Хан (33-5, 20 КО) объяснил, почему отказался продолжать бой против Теренса Кроуфорда (35-0, 26 КО):

«Хочу извиниться перед всеми любителями бокса. Бой только начинал становиться интересным. Теренс – великолепный боксер, этого у него не отнять. Теперь я понимаю, почему он считается одним из лучших бойцов мира вне зависимости от весовой категории.

Я получил удар ниже пояса. Я испытывал ужасную боль в животе и в ногах, я не мог продолжать. Не было смысла давать мне пять минут на восстановление, я просто не мог боксировать дальше: я корчился от боли и не мог двигаться. Но я не собирался сдаваться, я всегда борюсь до конца».

Напомним, Кроуфорд заявил, что его соперник сдался, поскольку был сломлен.