Выборы Президента 2019: второй тур
Скачать
Понедельник, 22.04.2019
Беринчик решением судей победил Аракаву
Беринчик решением судей победил Аракаву
Ливерпуль в гостях обыграл Кардифф (Видео)
Ливерпуль в гостях обыграл Кардифф (Видео)
Арсенал неожиданно проиграл Кристал Пэлас (Видео)
Арсенал неожиданно проиграл Кристал Пэлас (Видео)
Кроуфорд - Хан. Видео боя
Кроуфорд - Хан. Видео боя

Теофимо Лопес рассказал, как победит Ломаченко

Теофимо Лопес рассказал, как победит Ломаченко
08:12 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Американец - о возможном бое с Василием Ломаченко.

Американский боксер-профессионал Теофимо Лопес снова заговорил о Василие Ломаченко. Американец проявил неуважение к возможному будущему сопернику.

"Ломаченко говорит про меня? Я думаю, что после того, как он дважды выиграл Олимпиаду, стал дважды чемпионом мира, они захотели сделать титульный бой сразу же.

Он сделал то, что должен был сделать, но когда у тебя есть такая поддержка - это намного легче. Мы не принижаем его заслуг, но он никому не может дать шанс, хотя Салидо дал ему шанс. Когда он слышит имя Теофимо Лопеса, его просто злит этот факт, он думает: Кто этот парень и почему о нем столько говорят.

Как Усик подсказывал Беринчику (Видео)

Ломаченко - это дива. Когда Ломаченко пропускает удары в лицо, он очень зол. Я использую это против него", - сказал Лопес.

Напомним, ранее сообщалось, что Теофимо Лопес готов к бою с Василием Ломаченко в 2019-м.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Я знаю, кто мне нужен": Зидан - о трансферных целях Реала
02 Бернард: У меня были проблемы в Украине
03 Забавный "сухой лист" в матче женской ЛЧ Лион - Челси (Видео)
04 Макгрегор провел выставочный боксерский бой (Видео)
05 Брук: Теперь Хан захочет встретиться со мной
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь