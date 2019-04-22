Теофимо Лопес рассказал, как победит Ломаченко

Новости спорта: Американец - о возможном бое с Василием Ломаченко.

Американский боксер-профессионал Теофимо Лопес снова заговорил о Василие Ломаченко. Американец проявил неуважение к возможному будущему сопернику.

"Ломаченко говорит про меня? Я думаю, что после того, как он дважды выиграл Олимпиаду, стал дважды чемпионом мира, они захотели сделать титульный бой сразу же.

Он сделал то, что должен был сделать, но когда у тебя есть такая поддержка - это намного легче. Мы не принижаем его заслуг, но он никому не может дать шанс, хотя Салидо дал ему шанс. Когда он слышит имя Теофимо Лопеса, его просто злит этот факт, он думает: Кто этот парень и почему о нем столько говорят.

Ломаченко - это дива. Когда Ломаченко пропускает удары в лицо, он очень зол. Я использую это против него", - сказал Лопес.

Напомним, ранее сообщалось, что Теофимо Лопес готов к бою с Василием Ломаченко в 2019-м.