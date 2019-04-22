Виталий Кличко: Владимир проиграл Джошуа из-за моей ошибки

Новости спорта: По словам Виталия, нельзя было доводить дело до объявления результатов.

Экс-чемпион мира по боксу Виталий Кличко прокомментировал поражение своего младшего брата Владимира в последнем бою Кличко-младшего в карьере против Энтони Джошуа. По словам Виталия, он дал неправильную подсказку брату во время боя.

«Джошуа боксировал с разными соперниками и не показал и близко серьезного результата. Единственным соперником, который послал его на помост ринга, это был Владимир. Он был за полшага до победы, и я считаю, что это моя ошибка, что он не выиграл. Я сказал: «Владимир, пожалуйста, не спеши. Нокаут придет». Я не рассчитывал, что боец с такими большими мышцами может быть в такой хорошей форме во второй половине боя», — приводит слова Виталия для программы Великий бокс Allboxing.ru.

В данный момент идет много разговоров о возвращении Владимира Кличко на ринг. Старший брат считает, что на эту тему сейчас много спекуляций.

«Лучше вопрос [о возвращении] задать ему, он сможет на него четко ответить. Сейчас много спекуляций на эту тему. Сначала называлась сумма в 40 миллионов долларов, потом 80, сейчас, слышим про 120 миллионов».

«Деньги, это очень важно, но должна быть мотивация, чтобы Владимир пришел в ринг и сказал: «Я хочу еще раз попробовать свои силы и снова показать, что я есть чемпионом и тот бой, что я проиграл Джошуа, был ошибкой, но я хочу показать, что я сильнее чем Джошуа». Мой брат сейчас тренируется каждый день и находится в хорошей форме».

До этого сам Виталий заявлял, что Владимир задумается о возвращении на ринг за сумму в 100 миллионов долларов.

Стриминговая платформа DAZN предлагает Владимиру Кличко контракт на три боя, по условиям которого гарантированный гонорар украинца составит 80 миллионов долларов. Первый бой — против боксера, который входит в топ-10 мировых рейтингов, в Германии. Дальше два боя на стадионе Уэмбли против Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

Также о желании провести бой с Кличко заявил Деонтей Уайлдер, который уже связывался с командой Владимира по поводу возможного возвращения украинца на ринг.

Сам Владимир Кличко намекнул, что не исключает возможное возвращение на ринг. В середине марта Владимир Кличко возобновил тренировки.