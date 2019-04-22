Выборы Президента 2019: второй тур
Скачать
Понедельник, 22.04.2019
Беринчик решением судей победил Аракаву
Беринчик решением судей победил Аракаву
Ливерпуль в гостях обыграл Кардифф (Видео)
Ливерпуль в гостях обыграл Кардифф (Видео)
Арсенал неожиданно проиграл Кристал Пэлас (Видео)
Арсенал неожиданно проиграл Кристал Пэлас (Видео)
Кроуфорд - Хан. Видео боя
Кроуфорд - Хан. Видео боя

Виталий Кличко: Владимир проиграл Джошуа из-за моей ошибки

Виталий Кличко: Владимир проиграл Джошуа из-за моей ошибки
11:44 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: По словам Виталия, нельзя было доводить дело до объявления результатов.

Экс-чемпион мира по боксу Виталий Кличко прокомментировал поражение своего младшего брата Владимира в последнем бою Кличко-младшего в карьере против Энтони Джошуа. По словам Виталия, он дал неправильную подсказку брату во время боя.

«Джошуа боксировал с разными соперниками и не показал и близко серьезного результата. Единственным соперником, который послал его на помост ринга, это был Владимир. Он был за полшага до победы, и я считаю, что это моя ошибка, что он не выиграл. Я сказал: «Владимир, пожалуйста, не спеши. Нокаут придет». Я не рассчитывал, что боец с такими большими мышцами может быть в такой хорошей форме во второй половине боя», — приводит слова Виталия для программы Великий бокс Allboxing.ru.

В данный момент идет много разговоров о возвращении Владимира Кличко на ринг. Старший брат считает, что на эту тему сейчас много спекуляций.

«Лучше вопрос [о возвращении] задать ему, он сможет на него четко ответить. Сейчас много спекуляций на эту тему. Сначала называлась сумма в 40 миллионов долларов, потом 80, сейчас, слышим про 120 миллионов».

«Деньги, это очень важно, но должна быть мотивация, чтобы Владимир пришел в ринг и сказал: «Я хочу еще раз попробовать свои силы и снова показать, что я есть чемпионом и тот бой, что я проиграл Джошуа, был ошибкой, но я хочу показать, что я сильнее чем Джошуа». Мой брат сейчас тренируется каждый день и находится в хорошей форме».

До этого сам Виталий заявлял, что Владимир задумается о возвращении на ринг за сумму в 100 миллионов долларов.

Стриминговая платформа DAZN предлагает Владимиру Кличко контракт на три боя, по условиям которого гарантированный гонорар украинца составит 80 миллионов долларов. Первый бой — против боксера, который входит в топ-10 мировых рейтингов, в Германии. Дальше два боя на стадионе Уэмбли против Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

Также о желании провести бой с Кличко заявил Деонтей Уайлдер, который уже связывался с командой Владимира по поводу возможного возвращения украинца на ринг.

Сам Владимир Кличко намекнул, что не исключает возможное возвращение на ринг. В середине марта Владимир Кличко возобновил тренировки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Виталий Кличко, Владимир Кличко, Бокс, Джошуа, Новости бокса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бернард: У меня были проблемы в Украине
02 "Я знаю, кто мне нужен": Зидан - о трансферных целях Реала
03 Забавный "сухой лист" в матче женской ЛЧ Лион - Челси (Видео)
04 Шовковский: Ахметов хотел купить меня в Шахтер
05 Макгрегор провел выставочный боксерский бой (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь