Виталий Кличко сделал свой прогноз на бой Усик - Такам

Новости спорта: Легендарный украинский супертяж поделился своими мыслями о предстоящем дебюте Александра Усика (16-0, 12 КО).

Усик в дебютном бою в супертяжелом весе 25 мая в Оксон-Хилле встретится с 38-летним французом Карлосом Такамом (36-5-1, 28 КО), в послужном списке которого есть бой с действующим чемпионом мира в хэвивейте Энтони Джошуа (22-0, 21 КО).

"Непростое задание для Усика. В супертяжах очень тяжелые удары – один удар, одна секунда могут решить исход боя. У Александра есть все, ему сейчас нужно хорошо подготовиться и будем держать кулаки, чтобы у него все вышло. Следующий его соперник Такам – с хорошим рекордом, но это, знаете, зайти размяться в супертяжелый вес.

У Саши не так много побед нокаутом, но если он будет выходить против Джошуа и других чемпионов, скорость очень важна, но необходима и сила удара. И Александру нужно ни в коем случае не потерять скорость, но и нарастить силу удара. Потому что в супертяжах боксеры редко проходят все 12 раундов. Думаю, чтобы сохранить скорость и силу удара, он должен весить 105-107 кг, не больше", - сказал экс-чемпион WBC в супертяжелом весе.

Ранее Александр Усик рассказал, с каким весом выйдет на бой против Карлоса Такама.