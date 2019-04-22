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Виталий Кличко сделал свой прогноз на бой Усик - Такам

Виталий Кличко сделал свой прогноз на бой Усик - Такам
15:27 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Легендарный украинский супертяж поделился своими мыслями о предстоящем дебюте Александра Усика (16-0, 12 КО).

Усик в дебютном бою в супертяжелом весе 25 мая в Оксон-Хилле встретится с 38-летним французом Карлосом Такамом (36-5-1, 28 КО), в послужном списке которого есть бой с действующим чемпионом мира в хэвивейте Энтони Джошуа (22-0, 21 КО).

"Непростое задание для Усика. В супертяжах очень тяжелые удары – один удар, одна секунда могут решить исход боя. У Александра есть все, ему сейчас нужно хорошо подготовиться и будем держать кулаки, чтобы у него все вышло. Следующий его соперник Такам – с хорошим рекордом, но это, знаете, зайти размяться в супертяжелый вес.

У Саши не так много побед нокаутом, но если он будет выходить против Джошуа и других чемпионов, скорость очень важна, но необходима и сила удара. И Александру нужно ни в коем случае не потерять скорость, но и нарастить силу удара. Потому что в супертяжах боксеры редко проходят все 12 раундов. Думаю, чтобы сохранить скорость и силу удара, он должен весить 105-107 кг, не больше", - сказал экс-чемпион WBC в супертяжелом весе.

Ранее Александр Усик рассказал, с каким весом выйдет на бой против Карлоса Такама.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Карлос Такам, Усик - Такам.
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