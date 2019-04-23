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Почему Салидо отказался от реванша с Ломаченко

Почему Салидо отказался от реванша с Ломаченко
04:55 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Орландо Салидо хотел большую сумму за повторный поединок с Василием Ломаченко.

Менеджер мексиканского боксера Орландо Салидо, бой с которым стал единственным и спорным поражением Василия Ломаченко, Шон Гиббсон объяснил, почему реванш между боксерами так и не состоялся.

Как заявил Гиббсон, промоутерская компания украинца предлагала недостаточную сумму денег за проведение повторного боя Ломаченко - Салидо.

"Top Rank платили просто ужасные деньги за проведение реванша, поэтому мы отказались", - цитирует менеджера Worldboxingnews.

Беринчик - Аракава. Видео боя

Напомним, что Салидо завершил карьеру в конце 2017 года.

Ломаченко, комментируя поединок с Салидо выразил уверенность в том, что не проиграл тот бой.

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