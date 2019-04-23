"Это была стратегия Кроуфорда": Хан - о техническом нокауте в бою с Теренсом

Новости спорта: Амир полагает, что Теренс ударил ниже пояса намеренно, поскольку в бою наступал перелом.

Бывший обладатель титула чемпиона мира в первом полусреднем дивизионе Амир Хан потерпел поражение от владельца пояса WBO в полусреднем весе Теренса Крофуорда после пропущенного удара ниже пояса.

Тренер был вынужден снять своего подопечного, из-за чего Амиру засчитали технический нокаут. 32-летний британце считает, что его соперник намеренно провел "запрещенный прием".

"В поединке подходил момент перелома, это сто процентов. Я видел, как он начинает замедляться. Пятый раунд был для него просто ужасным. Это его стратегия: нельзя не специально ударить противника настолько ниже пояса. Он делал это осознанно, ведь Кроуфорд профессиональный боксер. Пропустить такое хуже, чем нокдаун.

Мой тренер Вирджил Хантер относится ко мне, как к сыну. Не буду говорить, что остановить бой было плохим решением. Он полагал, что я не должен биться дальше, не восстановившись до конца", - сказал Хан в интервью Sport Press.

Ранее сам Кроуфорд заявил, что Хан искал способ, как отказаться продолжать поединок.