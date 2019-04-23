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Боксер Амир Хан бросил вызов Конору Макгрегору

Боксер Амир Хан бросил вызов Конору Макгрегору
22:06 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта: Поединок с Макгрегором был бы отличным бизнесом, Мейвезер показал пример.

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе, британский боксёр Амир Хан заявил, что ему был бы интересен бой с экс-чемпионом UFC ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором. В марте 2019 года Макгрегор объявил об уходе из смешанных единоборств. Ранее Макгрегор уже выходил на ринг с американским боксёром Флойдом Мейвезером-младшим. Тогда ирландец заработал около $ 30 млн.

«Бой с Макгрегором? Это бизнес, верно? Мы сейчас находимся в такой ситуации, что можем хорошо заработать, как это сделал Мейвезер. Он показал нам пример, как можно проводить бои.

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Макгрегор против Хана — это отличная вывезка большого боя. На ринге бы сошлись ирландец и англичанин, это было бы здорово. Если будет такой вариант, я точно не откажусь», — приводит слова Хана Dublin Live.

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