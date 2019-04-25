Головкин прекратил сотрудничество с Абелем Санчесом

Новости спорта: Бывший чемпион среднего веса Геннадий Головкин внезапно решил разорвать длительные отношения с известным тренером Абелем Санчесом.

Экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин объявил о прекращении сотрудничества с тренером Абелем Санчесом.

«Я принял серьезное решение для себя и своей карьеры. Я хочу строить карьеру на основе того, чего я уже достиг и продолжать совершенствоваться. Поэтому я больше не буду тренироваться с Абелем Санчесом.

Это решение было непростым для меня, и оно не отражает профессиональных способностей Абеля. Он прекрасный тренер, он член Зала Славы бокса. Нового тренера я объявлю позже. А сегодня я хочу поблагодарить Абеля за те уроки, которым он меня научил», – заявил Головкин.

Головкин и Санчес сотрудничали с 2010 года.