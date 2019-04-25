Майки Гарсия не хочет возвращаться в вес Ломаченко

Новости спорта: Боксер Майки Гарсия не вернется в 135 фунтов.

На днях стало известно, что боксер Майки Гарсия отказался от титула WBC в легком весе и вообще пока не планирует возвращаться в вес 135 фунтов.

Именно в этом весе боксирует украинец Василий Ломаченко, но на этот поединок рассчитывать пока не приходится.

"Пока что окончательное решение по своему весу я еще не принял, но следующий бой точно не пройдет в весе 135. Пока можно говорить, что я закончил с этим весом".

"Но закончил только "пока". Загадывать на будущее не буду, однако сейчас сосредоточусь на другой весовой категории", - рассказал Гарсия.