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Майки Гарсия не хочет возвращаться в вес Ломаченко

Майки Гарсия не хочет возвращаться в вес Ломаченко
21:09 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Боксер Майки Гарсия не вернется в 135 фунтов.

На днях стало известно, что боксер Майки Гарсия отказался от титула WBC в легком весе и вообще пока не планирует возвращаться в вес 135 фунтов.

Именно в этом весе боксирует украинец Василий Ломаченко, но на этот поединок рассчитывать пока не приходится.

"Пока что окончательное решение по своему весу я еще не принял, но следующий бой точно не пройдет в весе 135. Пока можно говорить, что я закончил с этим весом".

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"Но закончил только "пока". Загадывать на будущее не буду, однако сейчас сосредоточусь на другой весовой категории", - рассказал Гарсия.

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Баскетбол, Новости баскетбола, Василий Ломаченко, Майки Гарсия.
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