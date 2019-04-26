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Постол - Мимун: слова украинца перед боем

Постол - Мимун: слова украинца перед боем
11:54 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Украинец Виктор Постол попробует сделать шаг к возвращению чемпионского пояса.

Экс-чемпион мира украинец Виктор Постол накануне своего поединка против Мохамеда Мимуна на пресс-конференции рассказал, что хорошо готов к поединку.

"У меня был отличный лагерь, и я очень рад быть здесь. Я готов к отличной борьбе. Посмотрим, что представит соперник.

Я тренировался усердно, как всегда. У меня есть опыт поединков с лучшими боксерами, и я готов доказать, что я все еще один из лучших.

Бой украинца Постола покажет американский телеканал

Я хочу снова стать чемпионом мира. Я встречался с намного лучшими противниками, чем Мимун, и докажу это в субботу. Мой план состоит в том, чтобы боксировать, сломать его, и если придет нокаут, я воспользуюсь возможностью", - заявил Постол накануне боя.

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Бокс, Новости бокса, Виктор Постол.
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