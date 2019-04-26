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Хирн объяснил, почему не стоит ожидать боя Уайлдер - Джошуа в ближайшее время

Хирн объяснил, почему не стоит ожидать боя Уайлдер - Джошуа в ближайшее время
22:50 Пт, 26 Апрель 2019 Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: По информации промоутера Эдди Хирна Деонтей Уайлдер запланировал ближайшие свои три поединка.

Промоутер чемпиона в супертяжелом весе по версии WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа, Эдди Хирн, в интервью американским СМИ заявил, что в ближайшее время он не видит шансов организовать объединительный бой с чемпионом WBC в том же весе Деонтеем Уайлдером, потому что американец уже запланировал следующие три поединка.

Хирн сказал, что по его сведениям, если 18 мая Уайлдер выиграл бой у Доминика Бризила, то в следующих двух поединках он должен встретиться с Луисом Ортисом и Адамом Ковнацки.

Стало известно, почему Ортис отказался от боя с Джошуа

И Ортис, и Ковнацки были недавно упомянуты в качестве кандидатов на замену Джаррелла Миллера в бою с Джошуа, но оба отказались от возможности выйти на ринг против британского чемпиона.

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Бокс, Джошуа, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
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