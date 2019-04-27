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Де ла Хойя: Головкин превращается в бизнесмена

Де ла Хойя: Головкин превращается в бизнесмена
12:03 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Оскар де ла Хойя прокомментировал разрыв сотрудничества между Геннадием Головкиным и Абелем Санчесом.

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя прокомментировал новость о прекращении сотрудничества экс-чемпиона мира Геннадия Головкина с тренером Абелем Санчесом.

«Геннадий Головкин превращается в бизнесмена. До этого мы слышали лишь о том, как он тяжело тренируется, о том, что он думает лишь о боях и что он предан делу. Теперь же он беспокоится о том, сколько долларов ему придётся заплатить тренеру.

На самом деле ему нужно было думать об увольнении тренера на основании результата последнего боя. Он неважно выглядел в минувшем поединке и ему следовало уволить Санчеса, базируясь на этом», — приводит слова де ла Хойи BoxingScene.

Предыдущий поединок Геннадий Головкин проиграл клиенту де ла Хойи — Саулю Альваресу.

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Бокс, Геннадий Головкин, Оскар Де Ла Хойя, Новости бокса.
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