Спенс: Арум продвигает Ломаченко лучше, чем Кроуфорда

Новости спорта: Эррол Спенс пока не собирается встречаться с Теренсом Кроуфордом.

Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Эррол Спенс высказал свое мнение, что промоутреская компания Top Rank намного лучше продвигает обладателя поясов WBA, WBO в легком весе Василия Ломаченко в сравнении с чемпионом в полусреднем весе по версии WBO Теренса Кроуфорда, передает слова Спенса BoxingScene.

"Мне кажется, Арум должен лучше продвигать Кроуфорда. Я чувствую, что он потерпел неудачу в рекламе боя Кроуфорда с Ханом. За неделю до боя я о нем ничего не слышал. Они начали его рекламировать за день-два. Мой бой с Майки Гарсией по передписке посмотрели двое больше фанатов, поэтому я думаю, что Бобу нужно подумать, прежде чем предлагать мне с Кроуфордом распределение гонораров 50:50

Боб Арум не продвигает Теренса Кроуфорда должным образом. Он продвигает Ломаченко намного лучше. Даже в преддверии боя Кроуфорда они говорили о Ломаченко. Почему вы говорите о Ломаченко, когда в субботу вечером бой вашего бойца будут транслировать по платной подписке? Каждый раз, когда они упоминали Кроуфорда, то упоминали и Ломаченко. Зачем это делать?

Даже после боя Кроуфорда они продолжали обсуждать Ломаченко. Зачем? Они даже не в той же весовой категории. Top Rank излишне продвигают его", - заявил Спенс.

"Мне нравится Теренс. Я чувствую, что Теренс отличный боец. Я уважаю его. Но я не собираюсь с ним встречаться. У меня в планах бой с Шоном Портером, потом хочу встретиться с победителем боя Пакьяо - Турман. С Кроуфордом у нас может состояться бой не раньше 2020 года", - добавил Эррол Спенс.

Напомним, после последнего своего боя Кроуфорд бросил вызов Спенсу.