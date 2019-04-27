Роберт Истер: Я выше, сильнее и быстрее Ломаченко

Новости спорта: Экс-чемпион мира Роберт Истер хочет встретиться с Ломаченко.

В ночь с 27 на 28 апрел в Лас-Вегасе пройдёт турнир по профессиональному боксу, главным событием которого станет бой за титул чемпиона мира по версии WBA Regular в лёгком весе. Пояс оспорят экс-чемпионы мира Роберт Истер и кубинец Рэнсос Бартелеми.

В преддверии встречи ожиданиями от неё поделился Истер. В частности американец рассказал о возможном поединке с обладателем полноценного титула WBA в лёгком весе Василием Ломаченко.

«Учитывая то, что Василий на контракте с Top Rank, организовать такой бой возможно. Это то, чего я жду в будущем. Хочу встретиться с ним или с любым другим чемпионом. Проблема Ломаченко в том, что он маловат для лёгкого веса. Это большой минус для него. Я выше, сильнее и быстрее него. Его прежние соперники были меньше меня. У Ломаченко есть скорость, но его оппоненты не обладали тяжёлым ударом», — приводит слова Истера BoxingScene.