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Роберт Истер: Я выше, сильнее и быстрее Ломаченко

Роберт Истер: Я выше, сильнее и быстрее Ломаченко
20:09 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Экс-чемпион мира Роберт Истер хочет встретиться с Ломаченко.

В ночь с 27 на 28 апрел в Лас-Вегасе пройдёт турнир по профессиональному боксу, главным событием которого станет бой за титул чемпиона мира по версии WBA Regular в лёгком весе. Пояс оспорят экс-чемпионы мира Роберт Истер и кубинец Рэнсос Бартелеми.

В преддверии встречи ожиданиями от неё поделился Истер. В частности американец рассказал о возможном поединке с обладателем полноценного титула WBA в лёгком весе Василием Ломаченко.

«Учитывая то, что Василий на контракте с Top Rank, организовать такой бой возможно. Это то, чего я жду в будущем. Хочу встретиться с ним или с любым другим чемпионом. Проблема Ломаченко в том, что он маловат для лёгкого веса. Это большой минус для него. Я выше, сильнее и быстрее него. Его прежние соперники были меньше меня. У Ломаченко есть скорость, но его оппоненты не обладали тяжёлым ударом», — приводит слова Истера BoxingScene.

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Бокс, Лас-Вегас, Новости бокса, Василий Ломаченко, Роберт Истер.
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