Хирн дал прогноз на бой Фьюри - Шварц

Новости спорта: Эдди считает, что для Тайсона Фьюри это будет легкой прогулкой.

Британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал предстоящий поединок между британским экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри и малоизвестным Томом Шварцем.

"Бой Фьюри - Шварц дастся очень легко для первого. Шварц - не банановая кожура, на которой можно подскользнуться. Тайсон точно этого не сделает. На Тома можно прыгнуть миллион раз и ни разу не упасть", - приводит слова главы Matchroom Boxing Express.

Напомним, что поединок между британцем и немцем состоится 15 июня в американском Лас-Вегасе.

Ранее Фьюри заверил, что реванш с Деонтеем Уайлдером состоится, хотя лично он не заинтересован в поединке.