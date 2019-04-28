Сиренко брутально нокаутировал Робутти в первом раунде (Видео)

Новости спорта: Предлагаем вашему вниманию видео нокаута в бою Владислав Сиренко - Леандро Даниэль Робутти.

Украинский боксер Владислав Сиренко, выступающий в супертяжелом дивизионе, отправил в нокаут 33-летнего представителя Аргентины Даниэля Робутти.

24-летний украинец нокаутировал соперника спустя минуту после начала поединка.

Аргентинец около трех минут не смог встать на ноги после того, как рефери остановил бой, который состоялся на вечере бокса в немецком Карлсруэ.

Владислав стал чемпионом по версии German International Heavyweight.

Отметим, что Сиренко является непобежденным боксером: на его счету 11 поединков, 11 побед (10 нокаутом).

Ранее сообщалось, что он может стать спарринг-партнером Джошуа.