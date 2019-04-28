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Истер и Бартелеми свели бой к ничьей

Истер и Бартелеми свели бой к ничьей
09:45 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Истер и Бартелеми не определили лучшего в весе Ломаченко.

В Лас-Вегасе завершился турнир по профессиональному боксу, главным событием которого стала встреча за вакантный титул WBA Regular в лёгком весе. Пояс оспаривали экс-чемпионы Роберт Истер и Рэнсис Бартелеми.

Встреча прошла все отведённые регламентом 12 раундов и не изобиловала активными действиями. Достаточно сказать, что ни один из боксёров ни разу не нанёс за раунд более восьми точных ударов. В итоге судьи не отдали преимущество ни одному из спортсменов, определив ничью — 115:113, 113:115, 114:114. Таким образом, пояс по версии WBA Regular остался вакантным.

В соглавном событии турнира экс-чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Виктор Постол уверенно победил Мохаммеда Мимуна — 98:92, 97:93, 99:91. Благодаря этому успеху украинец стал обязательным претендентом на пояс по версии WBC.

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