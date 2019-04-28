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Постол - Мимун: видео боя

Постол - Мимун: видео боя
11:58 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта: Украинец победил француза единогласным решением судей по итогам 8 раундов.

В воскресенье, 28 апреля, украинец Виктор Постол (30-2, 12 KO) в Лас-Вегасе (США) провел бой с французом Мохамедом Мимуном (21-2, 2 KO).

Украинец победил француза единогласным решением судей по итогам 8 раундов 99-91, 98-92, 97-93 . Теперь на счету Постола 31 победа и он завоевал возможность драться за статус обязательного претендента на пояс WBC в суперлегком весе.

Напомним, что в 2015 году Постол завоевал пояс чемпиона м/ира по версии WBC, однако уже в следующем году потерял его в поединке с Теренсом Кроуфордом.

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Бокс, Нокаут, Виктор Постол, Бокс новости.
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