Гвоздик стал первым Послом доброй воли Красного Креста Украины

Новости спорта: Первым Послом доброй воли Общества Красного Креста Украины стал чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBC харьковчанин Александр Гвоздик.

Меморандум по этому поводу подписали Гвоздик и генеральный директор Общества Красного Креста Украины Лилия Билоус.

"Александр Гвоздик - первый Посол доброй воли Красного Креста Украины за годы независимости. Мы сделали этот выбор не механически, а сознательно, как говорится, сердцем, руководствуясь не только его достижениями в спорте, но и общими взглядами на гуманитарные ценности. Среди них - культ здорового образа жизни, популяризация спорта, что важно для молодежи, а также принципы политической нейтральности и добровольности", - отметила на церемонии подписания меморандума Билоус.

Как сказал Гвоздик, отвечая на вопрос корреспондента Укринформа, первый шаг, который он сделает в новом статусе - это открытие собственного благотворительного фонда: "Пока члены фонда - я и моя жена, но надеюсь, что к нам присоединяются другие спортсмены и обычные люди-гуманисты".

По его словам, в понедельник он уже поедет из Харькова на тренировку в Европу, а оттуда - в США, где живет. "Я помню свои новые обязанности и обещаю не подвести, потому что сейчас в Украине помощь крайне необходима тысячам людей. Также как посол буду продвигать идеи гуманизма".

Гвоздику вручили сувенир - уменьшенную копию пояса чемпиона, закрепленного на пластине с помощью символического гвоздя - сделан одним из волонтеров Харьковской областной организация Красного Креста Украины.

На церемонии чемпион пожал руку 9-летнему перворазряднику по боксу Низами Байрамову, который является воспитанником личного тренера Гвоздика, заслуженного тренера Украины Виктора Крамаренко, и пожелал юному спортсмену больших успехов в спорте и желание помогать людям.