"Будто потерял сына": Санчес - о прекращении сотрудничества с Головкиным

Новости спорта: По словам Абеля Санчеса, ультиматум Головкина стал для него полной неожиданностью.

Легендарный тренер Абель Санчес, который на протяжении 10-ти лет сотрудничал с экс-чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным (38-1-1, 34 КО) рассказал, как отнесся к расставанию с казахстанцем.

"Он зашел, чтобы забрать свои вещи, мы пожали руки и он ушел. Я пожелал ему удачи.

Когда молодой человек достигает определенного уровня, вокруг него появляются новы люди и советчики.

Чувствую, что потерял не только друга, я как будто потерял сына и часть своей жизни", - приводит слова Санчеса Behind The Gloves.

Ранее сообщалось, что Головкин надеется на третий бой с Альваресом.