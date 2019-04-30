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Уайт рассказал о перспективах Усика в хэвивейте

Уайт рассказал о перспективах Усика в хэвивейте
10:29 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Британец не считает украинца фаворитом в бою с Такамом.

Чемпион мира по версии WBO и WBC Диллиан Уайт прокомментировал предстоящий поединок Александра Усика с камерунцем Карлосом Такамом. По словам Уайта, украинец не будет выглядеть хорошо в супертяжелом весе.

«Я говорил что готов драться с Усиком, но это было давно. Не хочу драться с кем угодно, не думаю что Усик будет хорош в супертяжелом весе. Он сильнее многих, но супертяжелый вес — это совсем другое дело», — приводит слова Уайта Boxingnewsonline.net.

«Я не собираюсь сейчас с ним боксировать. Я перехитрю его и нанесу удар по нему, как только смогу».

Также Уайт с недоверием смотрит на шансы Усика победить Карлоса Такама. По словам британца, он не видит украинца победителем предстоящего поединка.

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«Такам — крепкий орешек, ему предстоит провести хороший бой. Он не слишком силен, но будет действовать настойчиво и я думаю, что Усику удастся его остановить».

«Вам не нужно продавать мне бой с Усиком. Если это будет иметь смысл, то я готов драться с ним».

В последнем бою Александр Усик победил нокаутом Тони Беллью и защитил все свои титулы, однако позже сам отказался от пояса чемпиона по версии WBA из-за перехода в супертяжелый вес.

38-летний Такам в своем последнем поединке выиграл у Сенада Гаши, а до этого проиграл Дереку Чисоре и Энтони Джошуа.

Поединок Усика с камерунцем состоится 25 мая в штате Мэриленд. Следующим соперником Уайта станет колумбиец Оскар Ривес, бой состоится 20 июля в Лондоне.

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Футбол, Новости футбола, Александр Усик, Карлос Такам, Диллиан Уайт.
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