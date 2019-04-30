WBA отстранила Миллера на полгода из-за применения допинга

Новости спорта: Боксер получил наказание за неправомерный поступок.

Американский непобедимый супертяж Джаррелл Миллер получил отстранение на 6 месяцев от Всемирной боксерской ассоциации (WBA), сообщает Boxingnews24.com.

Промоутер Миллера Грэгг Коэн в комментарии для ESPN назвал полугодичное отстранение своего подопечного справедливым решением.

Ранее Миллер сдал положительный результат допинг-пробы на вещество GW1516 (эндуробол).

Дисквалифицированный боксер должен был проводить чемпионский бой с Энтони Джошуа в США, но теперь вместо него с британцем будет драться мексиканец Энди Руис.

Из-за отмены боя с Джошуа Миллер потеряет около 8 миллионов долларов.