Тренер Гвоздика сделал свой прогноз на возможный бой Ломаченко - Лопес

Новости спорта: Американец не советует Лопесу выходить на ринг против украинского чемпиона.

Эксперт телеканала ESPN и тренер украинского чемпиона WBC Александра Гвоздика (17-0, 14 КО) Тедди Атлас считает, что Теофимо Лопесу (13-0, 11 КО) пока не стоит выходить в ринг против Василия Ломаченко (13-1, 10 КО):

«Лопес еще не прошел через самое главное. У него еще не было боя, когда он проходил через огонь, чтобы узнать ответ на вопрос о том, готов ли он. Каждый боксер должен пройти через такой поединок и ответить на этот вопрос. Лопес еще не сталкивался с подобным.

Пока ты не проходишь через такое, то думаешь, что готов, но затем выходишь в ринг против парня уровня Ломаченко. А ему без разницы на твою силу, он знает, как обезоружить тебя. Он не переживает из-за подобного.

И тогда, когда ты не можешь использовать свою силу, когда ты не можешь использовать ее, как биту, чтобы ударить мяч, что у тебя остается? Что теперь у тебя есть? Проблемы.

Ты чувствуешь пустоту, у тебя нет времени, у тебя нет надежды, но ты уже в ринге и тебе предстоят еще раунды. И только в этот момент ты понимаешь: «Я не готов». Но уже слишком поздно.

Так что нужно делать вещи не доходя до подобного, чтобы не было слишком поздно».

Напомним, отец Лопеса заявил, что у Ломаченко не получится показывать свой бокс, когда в него прилетит сильный удар.