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Назван следующий соперник Джошуа

Назван следующий соперник Джошуа
16:05 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта: Эдди Хирн заявил, что они практически договорились с Руисом о бое с Джошуа.

Эдди Хирн, промоутер британского боксёра Энтони Джошуа, заявил, что с большой долей вероятности следующим соперником его клиента станет Энди Руис-младший. Он заменит Джарелла Миллера, который был дисквалифицирован после проваленного допинг-теста. Бой будет проходить 1 июня в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

«Руис даст настоящее шоу, он полностью выложится. Даже если его отправят в нокаут, он всё равно будет биться.

Я бы не выбрал парня, который недостаточно хорош для этого боя. Мне нужно было выбрать такого боксёра, который готов оставить все силы на ринге ради чемпионского титула.

Руис согласился на наше предложение, нам ещё предстоит завершить кое-какие детали. Мы близки к соглашению», – приводит слова Хирна FightHype.

Отметим, что Руис потерпел лишь одно поражение. Он уступил новозеландцу Джозефу Паркеру решением судей. После этого Паркер проиграл уже самому Джошуа. Британский боксёр пока не знает поражений.

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