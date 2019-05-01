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Диллиан Уайт сделал прогноз на бой Джошуа - Руис

Диллиан Уайт сделал прогноз на бой Джошуа - Руис
01:35 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Энтони Джошуа может недооценить Руиса в предстоящем бою, считает Диллиан Уайт.

Боксёр-тяжеловес Диллиан Уайт заявил, что Энди Руис-младший не сможет ничего противопоставить чемпиону мира британцу Энтони Джошуа. Сегодня, 30 апреля, промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что Руис заменит в качестве соперника британца Джарелла Миллера, который провалил допинг-тест. Бой Джошуа и Руиса должен состояться 1 июня в Нью-Йорке.

«Мы вели переговоры с Джошуа, они были нервными. Я сказал, что готов сразиться с ним. Когда стало известно, что Миллера дисквалифицируют, я уже тренировался в течение пяти недель. Тажке меня до этого тестировало ВАДА. Забудьте разговоры Хирна. Я ему сказал, что готов выйти на ринг.

Не думаю, что бой с Руисом будет интересным. На мой взгляд, он просто недостаточно сильно бьёт. Да, у него быстрые руки, но он находится не в оптимальной форме. Если Паркер смог так легко победить Руиса, то что с ним сделает Джошуа?!

Главный вопрос, сумеет ли перестроиться Джошуа. Не подумает ли он, что и так сможет побить этот жирный мешок с картошкой? Я думаю, что Энтони победит в шестом или седьмом раунде. Руису не хватит движения», — цитирует Уайта BoxingScene.

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