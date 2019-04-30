Ломаченко рассказал о травме, Усике и вероятных соперниках (Видео)

Новости спорта: Украинский боксер восстанавливается после травмы в бою с Кроллой.

Украинский боксер Василий Ломаченко получил повреждение руки в поединке с Энтони Кроллой, а следующий бой пока что планирует на сентябрь.

«Следующего боя ориентировочно ждите в сентябре. У меня хватит времени подготовиться. Через полторы недели снимаю гипс, а через 2 недели собираюсь возвращаться в зал и набирать физические кондиции».

«Но что касается боксерской работы правой руки, то к ней я приступлю через 2 месяца. Где-то в середине июля будут и спарринги уже, и другая работа. Времени хватит», - сказал Ломаченко в интервью своему официальному каналу на Youtube.

О сопернике информации пока нет, но ранее сообщалось, что им может стать Ричард Комми.