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Ортису предлагали $7 млн за бой с Джошуа

Ортису предлагали $7 млн за бой с Джошуа
05:14 Пт, 3 Май 2019 Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Эдди Хирн, промоутер британского боксёра Энтони Джошуа, рассказал о подробностях переговоров с представителями Луиса Ортиса.

Предполагалось, что Ортис заменит Джарелла Миллера в поединке с Джошуа. Ранее Миллер был дисквалифицирован из-за проваленной допинг-пробы. В итоге Миллера заменил Энди Руис-младший.

"Джэй Хименес (менеджер Ортиса. — Прим. "редакции") позвонил мне и сказал, что не может поверить в новость о дисквалификации Миллера. Также он заявил, что Луис не будет готов к бою. Я попросил его поговорить с Ортисом. Тогда Хименес сказал, чтобы мы сделали им предложение. Я предложил $ 6 млн, но они даже не ответили. Тогда я предложил $ 7 млн. Также мы сказали, что в случае победы Ортиса состоится бой-реванш на более крупную сумму. Но в итоге мы не получили ответ", — приводит слова Хирна East Side Boxing.

Джошуа - о реванше с Владимиром Кличко

Бой Джошуа и Руиса-младшего состоится 1 июня в Нью-Йорке.

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