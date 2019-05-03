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Фьюри: Кличко думал, что бой со мной - обычная защита

Фьюри: Кличко думал, что бой со мной - обычная защита
04:53 Пт, 3 Май 2019 Телеграф klitschko-brothers.com

Новости спорта: Тайсон Фьюри вновь прокомментировал свой бой против Владимира Кличко.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, лишившийся своих титулов из-за проблем с допингом и наркотиками, а также длительного простоя, британский боксер Тайсон Фьюри рассказал, какую, по его мнению, ошибку допустил Владимир Кличко во время боя с ним.

Об этом "Цыганский Король" заявил в интервью, комментируя свой предстоящий поединок с Томом Шварцем. По словам британца, ошибка Владимира заключалась в том, что он недооценил Фьюри, решив, то бой с ним будет обычной защитой.

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"Я много знаю о Томе Шварце. Я знаю, что он очень амбициозен. Знаю, что он верит в себя, и у него есть хорошая команда, которая верит в него. Ему предложили этот бой, и он принял его, - отметил Фьюри. – Мне говорили, что у меня нет шансом в бою с Кличко. Но я не буду совершать ту же ошибку, которую допустил Владимир, решивший, что бой со мной – обычная защита титулов. Это не обычная защита. Шварц - опасный, голодный лев, который придет, чтобы нокаутировать меня. Если я буду недооценивать его, наверняка проиграю".

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Владимир Кличко, Тайсон Фьюри, Бокс, Новости бокса.
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