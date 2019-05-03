Украинец Копыленко проиграл бой за титул WBC

Новости спорта: Украинец Виталий Копыленко уступил раздельным решением судей.

Украинский боксер среднего веса Виталий Копыленко решением судей проиграл в Лас-Вегасе в бою против канадского проспекта Стивена Батлера за вакантный титул интернационального чемпиона по версии WBC.

В восьмом раунде украинец был близок к тому, чтобы досрочно закончить встречу. Он нанес точный удар по корпусу и отправил соперника на канвас. Несмотря на это, Батлер подвелся и смог продолжить поединок.

По итогам 10 раундов судьи разошлись во мнениях. Один увидел победу украинца со счетом 95:94, но два других отдали свой голос в пользу боксера из Канады — дважды 96:93.