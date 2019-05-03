Теофимо Лопес узнал имя следующего соперника

Американский проспект легкого веса Теофимо Лопес (13-0, 11 KO) проведет следующий бой против японца Масайоши Накатани (18-0, 12 KO).
Бой состоится 19 июля.
Поединок будет главным на вечере бокса Top Rank в Оксон-Хилле.
Цель Top Rank при организации этого боя заключается в том, чтобы Лопес после победы стал обязательным претендентом на пояс IBF в легком весе, которым владеет Ричард Комми.
Накатани занимает 3-е место в рейтинге IBF, Лопес – 4-е.
Победа над Комми позволила бы Лопесу встретиться с чемпионом по версиям WBA и WBO Василием Ломаченко в конце 2018-го или в начале 2019 года.