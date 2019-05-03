Джошуа рассказал, когда хотел бы провести бой с Усиком

Новости спорта: Энтони Джошуа пообещал посмотреть бой Усика против Такама.

Чемпион IBF, WBO, IBO и WBA в тяжелом весе Энтони Джошуа признался, что ему был бы интересен бой с украинцем Александром Усиком.

"Буду следить за боем Усика с Такамом. Если бы мог воплотить все свои желания, сразился бы с Уайлдером, чтобы объединить титулы, а затем бы встретился и с Усиком. Тогда провели бы бой абсолютных чемпионов мира в двух весовых категориях.

Я очень уважаю Усика и желаю ему успехов. Он из другого теста, чем такие, как Миллер, которые колотят понты направо и налево. Мы разговариваем кулаками в ринге, а не вне его. Добро пожаловать в тяжеловесы", - цитирует британца RingTV.

Напомним, Усик 25 мая проведет дебютный бой в супертяжелом весе против Карлоса Такама.