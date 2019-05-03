Скачать
Воскресенье, 05.05.2019
Экс-тренер Кличко будет тренировать Головкина
Экс-тренер Кличко будет тренировать Головкина
Динамо не смогло обыграть Александрию
Динамо не смогло обыграть Александрию
УПЛ. Шахтер разгромил Львов
Шахтер разгромил Львов
Альварес - Джейкобс: где и когда смотреть бой
Альварес - Джейкобс: где и когда смотреть бой

Джошуа рассказал, когда хотел бы провести бой с Усиком

Джошуа рассказал, когда хотел бы провести бой с Усиком
12:10 Пт, 3 Май 2019 Телеграф isport.ua

Новости спорта: Энтони Джошуа пообещал посмотреть бой Усика против Такама.

Чемпион IBF, WBO, IBO и WBA в тяжелом весе Энтони Джошуа признался, что ему был бы интересен бой с украинцем Александром Усиком.

"Буду следить за боем Усика с Такамом. Если бы мог воплотить все свои желания, сразился бы с Уайлдером, чтобы объединить титулы, а затем бы встретился и с Усиком. Тогда провели бы бой абсолютных чемпионов мира в двух весовых категориях.

Я очень уважаю Усика и желаю ему успехов. Он из другого теста, чем такие, как Миллер, которые колотят понты направо и налево. Мы разговариваем кулаками в ринге, а не вне его. Добро пожаловать в тяжеловесы", - цитирует британца RingTV.

Джошуа - о реванше с Владимиром Кличко

Напомним, Усик 25 мая проведет дебютный бой в супертяжелом весе против Карлоса Такама.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Джошуа, Новости бокса, Александр Усик, Карлос Такам.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо не смогло обыграть Александрию
02 Шахтер 5:0 Львов: события матча (Видео)
03 УПЛ. Шахтер разгромил Львов
04 Промоутер Хирн: Похоже, Лебедев завершит карьеру
05 Хацкевич: Медали уже и так давно повесили на шею команде, которая идет на первом месте
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь