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Хирн: Кличко хочет вернуться

Хирн: Кличко хочет вернуться
12:56 Пт, 3 Май 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: Известный промоутер Эдди Хирн заявил, что хотел бы вновь увидеть бывшего чемпиона мира украинца Владимира Кличко на ринге.

Хирн подтвердил, что Кличко ведёт переговоры со стриминговой платформой DAZN. Ранее сообщалось, что компания предложила ему около $ 80 млн за три боя, но украинский боксёр пока не принял решение.

«Я думаю, что Кличко хочет вернуться, но пока ничего не решено. Он общался с представителями DAZN. Я бы хотел, чтобы он вновь вышел на ринг, люблю Владимира, считаю его великим боксёром. Но посмотрим, что в итоге получится», — цитирует Хирна IFL TV.

Ранее Виталий Кличко, брат Владимира, заявил, что бывший чемпион мира начнёт всерьёз думать о возвращении, если ему предложат $ 100 млн.

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Владимир Кличко, Бокс, Бокс новости, Эдди Хирн.
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