Хирн: Кличко хочет вернуться

Хирн подтвердил, что Кличко ведёт переговоры со стриминговой платформой DAZN. Ранее сообщалось, что компания предложила ему около $ 80 млн за три боя, но украинский боксёр пока не принял решение.
«Я думаю, что Кличко хочет вернуться, но пока ничего не решено. Он общался с представителями DAZN. Я бы хотел, чтобы он вновь вышел на ринг, люблю Владимира, считаю его великим боксёром. Но посмотрим, что в итоге получится», — цитирует Хирна IFL TV.
Ранее Виталий Кличко, брат Владимира, заявил, что бывший чемпион мира начнёт всерьёз думать о возвращении, если ему предложат $ 100 млн.